Перелетные птицы задержались в Москве из-за теплой осени

Перелетные птицы не спешат покидать Москву . Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на руководителя проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадима Мишина.

По его словам, в этом году период миграции сдвинулся из-за теплой погоды.

«Если судить по стрижам, то они задержались почти на месяц, то есть они начали отлетать, но организованного отлета, когда в течение двух недель почти все стрижи отлетают, такого не наблюдалось, а растянулось это на полтора месяца. Сейчас самый разгар перелета вальдшнепов, тогда как при нормальном температурном режиме они бы уже сейчас почти все улетели. При такой теплой погоде они тоже могут задержаться недели на две», — рассказал орнитолог.

По прогнозам синоптиков, бабье лето в столичном регионе продержится до конца рабочей недели, осадков не ожидается.