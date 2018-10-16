В Москве пройдет концерт памяти Хворостовского

В Москве пройдет концерт памяти Дмитрия Хворостовского

Концерт памяти Дмитрия Хворостовского пройдет на основной сцене Московского театра "Новая Опера" имени Колобова 16 октября в день рождения артиста, сообщили в пресс-службе театра.

Выдающийся оперный певец Дмитрий Хворостовский был многолетним другом Новой Оперы. Одну их своих коронных партий — Риголетто в одноименной опере Верди он впервые спел именно на сцене Новой Оперы в декабре 2000 года. В 2014 году состоялось несколько концертов с оркестром театра, был записан альбом "Жди меня", ставший последним в дискографии певца.