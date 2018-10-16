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В Москве пройдет концерт памяти Хворостовского
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В Москве пройдет концерт памяти Дмитрия Хворостовского 

РИА Новости + ещё 5 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Концерт памяти Дмитрия Хворостовского пройдет на основной сцене Московского театра "Новая Опера" имени Колобова 16 октября в день рождения артиста, сообщили в пресс-службе театра.
Выдающийся оперный певец Дмитрий Хворостовский был многолетним другом Новой Оперы. Одну их своих коронных партий — Риголетто в одноименной опере Верди он впервые спел именно на сцене Новой Оперы в декабре 2000 года. В 2014 году состоялось несколько концертов с оркестром театра, был записан альбом "Жди меня", ставший последним в дискографии певца.
Бессменным участником концертов Хворостовского последних лет был оркестр театра Новая Опера под управлением Константина Орбеляна. В день рождения выдающегося баритона на сцену выйдут не просто известные певцы, а близкие друзья артиста. Прозвучат шедевры оперной классики и популярные песни.
Концерт первоначально планировалось провести на сцене Кремлевского Дворца, однако был отменен. В этот момент инициативу подхватила Новая Опера. Сейчас свое участие в концерте памяти Хворостовского подтвердили Ильдар Абдразаков, Екатерина Сюрина, Василий Ладюк, Агунда Кулаева, Алексей Татаринцев, Ольга Гурякова и другие. Также в вечере примет участие виолончелист Борислав Струлёв и пианист, директор театра Дмитрий Сибирцев. Выступления пройдут в сопровождении хора и симфонического оркестра театра. В этот вечер за дирижерский пульт встанут Константин Орбелян, Ян Латам-Кёниг, Василий Валитов и Андрей Лебедев.
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