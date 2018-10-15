В «Сокольниках» благоустроили тропу здоровья

В парке "Сокольники" благоустроили тропу здоровья, предназначенную для круглогодичных прогулок и занятий спортом, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На дорожке установили опоры освещения и проложили кабельные линии. Саму тропу покрыли гравийной смесью.

Тропа здоровья тянется по дуге от Митьковского проезда до Майского просека. Ширина дорожки составляет 2,6–2,7 метра, протяженность — около 2 800 метров. Вдоль тропы расположены площадки со спортивными тренажерами и беседки для отдыха.

Ранее сообщалось, что в "Сокольниках" отреставрируют две постройки на территории старейшего загородного комплекса — дачи Лямина, построенные во второй половине XIХ века.