Пассажирку московского метро сделали святой

Российский художник Андрей Шатилов нарисовал картину под названием «Московская молитва». На нее обратили внимание пользователи Reddit.

На ней в образе святой изображена девушка в толстовке с капюшоном, в руке она держит книгу, на пальцы накручены провода от наушников, а вместо нимба над ее головой располагается схема подземки.

Картина была представлена публике в 2018 году во время выставки в Санкт-Петербурге. «Картина стала центром одной из экспозиций и держала внимание зрителей», — писал о ней художник в своем Instagram.

В комментариях пользователи предположили, что метро выступает символом «подземной катакомбной церкви, в которой прятались и служили первые христиане». Девушку они назвали святой покровительницей всех путешествующих в метро.