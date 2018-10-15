Ещё
Пассажирку московского метро сделали святой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пассажирку московского метро сделали святой 

Мослента 1 час назад
Фото: соцсети
Российский художник Андрей Шатилов нарисовал картину под названием «Московская молитва». На нее обратили внимание пользователи Reddit.
На ней в образе святой изображена девушка в толстовке с капюшоном, в руке она держит книгу, на пальцы накручены провода от наушников, а вместо нимба над ее головой располагается схема подземки.
Картина была представлена публике в 2018 году во время выставки в Санкт-Петербурге. «Картина стала центром одной из экспозиций и держала внимание зрителей», — писал о ней художник в своем Instagram.
В комментариях пользователи предположили, что метро выступает символом «подземной катакомбной церкви, в которой прятались и служили первые христиане». Девушку они назвали святой покровительницей всех путешествующих в метро.
Мослента: последние новости
Москвичей пересадят в «Москву» В Москве закроется культовый клуб В Москве появится «Университет гамбургерологии»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РПЦ приняла решение по Константинополю484
В Сети сообщили о смерти Шуры33
Проблемы «Газпрома», награда для Пака и другие события дня8
Стали известны подробности увольнения «макаронного» министра139
Умер Сергей Овсянников27
Видео
00:58
В официанте узнали «отравителя Скрипаля» Мишкина
В мире
00:57
В Сети сообщили о смерти Шуры
Шоу-бизнес
01:20
Названы сроки создания С-700
Оружие Армия
04:00
РПЦ приняла решение по Константинополю
Общество
00:40
Стали известны подробности увольнения «макаронного» министра
Политика
03:22
Бавария предала Меркель
В мире
00:32
Российскую стелс-ракету Х-101 показали вблизи
Оружие
01:12
Путин наградил избитых футболистами чиновников
Политика
00:51
Названа причина ЧП на парковке в Москве
Происшествия
00:21
Медведев пожаловался на московские пробки
Политика Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение