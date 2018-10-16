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Рассчитана доступность квартир в Москве для приезжих
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Рассчитана доступность квартир в Москве для приезжих 

Lenta.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: ТАСС
Московская недвижимость наиболее доступна, помимо самих москвичей, жителям Санкт-Петербурга и Сочи: в среднем они могут приобрести в столице, продав квартиру в родном городе, 36 и 32 квадратных метра соответственно. Об этом свидетельствуют материалы портала «Мир квартир», поступившие в редакцию «Ленты.ру».
Аналитики портала проверили столичную недвижимость на доступность для людей, проживающих в регионах. При подсчетах использовались собственные данные базы «Мир квартир» о средних ценах на жилье в 68 российских городах с населением от 300 тысяч человек. Средняя цена квадратного метра в Москве составила 202 тысячи рублей.
На максимум в столице — полноценную однокомнатную квартиру — вправе рассчитывать лишь жители Петербурга и Сочи. Выходцы из Владивостока могут купить в Москве 24 квадратных метра жилья, Севастополя — 23 «квадрата». Больше двух десятков метров также достанется жителям Симферополя, Московской области и Сургута.
Приехавшие из других крупных региональных городов смогут приобрести в столице до 19 квадратных метров, то есть комнату или малогабаритную квартиру-студию. Меньше других повезло жителям Магнитогорска: квартиру в родном городе они обменяют лишь на семь московских «квадратов».
«За последний год московская недвижимость прибавила в стоимости около пяти процентов, — отмечается в предоставленных материалах. — Это далеко не самый высокий прирост, однако столица имеет такую огромную ценовую фору, что она легко увеличила разрыв с городами, показавшими не только более низкую, но и сходную динамику. Перефразируя Льюиса Кэролла, чтобы догнать Москву, всем остальным придется не просто бежать со всех ног, а как минимум вдвое быстрее».
В начале лета 2018 года стало известно, что доля покупателей из регионов на столичном рынке премиальной недвижимости выросла за год в пять раз.
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