Юных москвичей защитили от гриппа

Вакцинацию от гриппа в Москве прошли большинство детей. Об этом сообщил главный внештатный специалист-педиатр столичного департамента здравоохранения Исмаил Османов, передает агентство «Москва»

«Большинство детей уже привиты, а мы видим, что те дети, которые привиты, гриппом не болеют. Родители начинают понимать важность профилактических прививок. В этом году детей привито гораздо больше, чем это было раньше», — сказал он.

По словам Османова, высокого уровня заболеваемости ОРВИ среди столичных детей нет. Ожидается, что высокой заболеваемости и превышения эпидпорога и не будет, так как проводится масштабная работа по прививочной кампании.

Вакцинация против гриппа проводится в столице с 20 августа по 6 декабря в поликлиниках и по 28 октября в мобильных пунктах рядом со станциями метро, МЦК, в центрах госуслуг «Мои документы» и в девяти торговых центрах столицы.