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Юных москвичей защитили от гриппа
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Юных москвичей защитили от гриппа 

Мослента + ещё 39 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вакцинацию от гриппа в Москве прошли большинство детей. Об этом сообщил главный внештатный специалист-педиатр столичного департамента здравоохранения Исмаил Османов, передает агентство «Москва».
«Большинство детей уже привиты, а мы видим, что те дети, которые привиты, гриппом не болеют. Родители начинают понимать важность профилактических прививок. В этом году детей привито гораздо больше, чем это было раньше», — сказал он.
По словам Османова, высокого уровня заболеваемости ОРВИ среди столичных детей нет. Ожидается, что высокой заболеваемости и превышения эпидпорога и не будет, так как проводится масштабная работа по прививочной кампании.
Вакцинация против гриппа проводится в столице с 20 августа по 6 декабря в поликлиниках и по 28 октября в мобильных пунктах рядом со станциями метро, МЦК, в центрах госуслуг «Мои документы» и в девяти торговых центрах столицы.
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