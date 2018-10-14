Мэр пригласил молодежь на «Бизнес уикенды»

Сергей Собянин пригласил школьников и студентов поучаствовать в "Бизнес уикендах". Бесплатная программа стартует в Москве на следующей неделе, написал мэр в своем микроблоге в Twitter. Как уточнил мэр, "Бизнес уикенды" будут проходить в столице с 20 октября. "Это бесплатная однодневная программа для тех, кто хочет открыть свое дело, найти компаньонов, узнать юридические детали", − пояснил Собянин.
"Бизнес уикенды" организованы для столичных школьников и студентов. Учащиеся школ смогут посетить их по субботам с 20 октября по 29 декабря. Студентов ждут на бизнес-тренингах каждое воскресенье с 21 октября по 23 декабря. Более подробная информация представлена на сайте организаторов.