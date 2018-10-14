Маршруты автобусов №378 и 464 изменятся с 15 октября

Маршруты автобусов №378 и 464 изменятся с 15 октября для удобства пассажиров, сообщили в пресс-службе ГБУ «Мостранспроект».

«Маршруты двух автобусов изменятся с 15 октября для удобства пассажиров. На маршруте №378 появится новая остановка, а у №464 продлится трасса до МКАД», — говорится в сообщении.

Как поясняется, на маршруте №378 от станции метро «ВДНХ» по направлению к ул. Павла Корчагина появится новая остановка. При движении от станции метро «ВДНХ» автобус будет останавливаться на пересечении ул. Кибальчича и ул. Павла Корчагина, где много жилых домов. Благодаря новой жители района смогут быстрее добираться домой от метро. Маршрут автобуса №464 продлится до МКАД, появится путь от метро «Молодежная» до МКАД. Ранее автобус следовал до остановки на пересечении ул. Партизанская и ул. Академика Павлова. Таким образом сотрудники промзоны в конце ул. Молодогвардейская получат связь с ближайшей станцией метро «Молодежная».