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Маршруты автобусов №378 и 464 изменятся с 15 октября
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Маршруты автобусов №378 и 464 изменятся с 15 октября 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Маршруты автобусов №378 и 464 изменятся с 15 октября для удобства пассажиров, сообщили в пресс-службе ГБУ «Мостранспроект».
«Маршруты двух автобусов изменятся с 15 октября для удобства пассажиров. На маршруте №378 появится новая остановка, а у №464 продлится трасса до МКАД», — говорится в сообщении.
Как поясняется, на маршруте №378 от станции метро «ВДНХ» по направлению к ул. Павла Корчагина появится новая остановка. При движении от станции метро «ВДНХ» автобус будет останавливаться на пересечении ул. Кибальчича и ул. Павла Корчагина, где много жилых домов. Благодаря новой жители района смогут быстрее добираться домой от метро. Маршрут автобуса №464 продлится до МКАД, появится путь от метро «Молодежная» до МКАД. Ранее автобус следовал до остановки на пересечении ул. Партизанская и ул. Академика Павлова. Таким образом сотрудники промзоны в конце ул. Молодогвардейская получат связь с ближайшей станцией метро «Молодежная».
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