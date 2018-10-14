Ещё
Архитектурная подсветка украсит более 300 зданий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Архитектурная подсветка украсит более 300 зданий — Собянин 

Москва меняется + ещё 1 30 минут назад
Фото: Москва меняется
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём микроблоге Twitter сообщил, что архитектурная подсветка в столице появится ещё на 300 зданиях.
Столичный градоначальник отметил, что подсветку уже установили на Белорусском вокзале, Театре на Таганке и церкви на Софийской набережной.
Москва меняется: последние новости
В парке 850-летия Москвы построили профессиональную лыжероллерную трассу На Павелецком направлении МЖД до конца года появится платформа Варшавская На станции метро «Столбово» началась отделка платформы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Миру предрекли новую неожиданную войну82
Самолет с людьми на борту рухнул в океан37
Раскрыт дополнительный доход скандального министра538
Перекрывшая МКАД жена депутата сделала заявление350
Порошенко напомнил России об «аннексии XVII века»183
Видео
00:51
Огромный НЛО сняли на видео
В мире Общество
00:39
Мощный удар США по Сирии привел к роковому исходу
Ближний Восток Армия
06:05
«Накануне краха»: что скрывалось за эпохой Брежнева
Политика Статьи
00:20
Кенгуру сломал ребра женщине и избил ее семью
В мире Происшествия
03:31
Раскрыт дополнительный доход скандального министра
Общество
00:48
«Скудоумие и коррупция»: что погубило Захарченко
В мире Статьи
00:55
Украинский Ми-24 сбил «Орлана»
Армия Украина
02:08
В США повреждены дорогие истребители F-22 Raptor
Оружие Армия
02:12
Министр обороны Украины подал в отставку
В мире Армия
00:28
Гузеева сообщила о страшном горе в семье
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение