Архитектурная подсветка украсит более 300 зданий

В этом году архитектурная подсветка украсит больше 300 объектов. Уже готовы Белорусский вокзал, Театр на Таганке, церковь на Софийской набережной. Это большой творческий процесс: надо подчеркнуть уникальность и красоту здания. pic.twitter.com/F8x3jF0iYE— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 14 октября 2018 г.