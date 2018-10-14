Собянин: активное строительство продолжится

С. Собянин: В Москве продолжится активное строительство

Москве продолжится строительство жилых домов, социальных объектов, метро, автодорог и парков. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал мэр Москвы Сергей Собянин

«Мы продолжим реализацию программы реновации, потому что новое строительство тесно связано с этой программой. Речь идет также про продолжение строительства метро: мы должны построить за три года почти 50 км. Также в программе строительства — сотни км дорог, порядка 200 различных социальных объектов. С какой скоростью мы двигались по обустройству города, изменению транспортной и социальной инфраструктуры ранее, с такой скоростью, возможно, даже быстрее, будем продолжать двигаться», — рассказал С. Собянин.

Мэр добавил, что одним из самых крупных строительных проектов в сфере транспорта в ближайшие три года станет Большая кольцевая линия (БКЛ).

«Одна линия метро проходит над другой, их нужно совместить с точки зрения безопасности, в связке с пассажирами, увязать все коммуникации. Это сложнейший проект.

Первая часть построена, на остальных участках мы начали строительство. БКЛ — это уже не фантазия, а реальность, которая становится частью нашей жизни», — уточнил С. Собянин.

Также он рассказал о парке им. Святослава Федорова у Дмитровского шоссе. «Парк хорош тем, что он стал ядром района. Там есть все необходимое для жителей: детская и спортивная площадки, хоккейная коробка, лед с искусственным покрытием, прогулочные и велосипедные дорожки, площадки под ярмарку и сцена для проведения праздничных мероприятий», — сказал С. Собянин. Мэр добавил, что в зимнее время парки будут работать также активно, как и летом.