Ещё
Собянин: активное строительство продолжится
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С. Собянин: В Москве продолжится активное строительство 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В Москве продолжится строительство жилых домов, социальных объектов, метро, автодорог и парков. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
«Мы продолжим реализацию программы реновации, потому что новое строительство тесно связано с этой программой. Речь идет также про продолжение строительства метро: мы должны построить за три года почти 50 км. Также в программе строительства — сотни км дорог, порядка 200 различных социальных объектов. С какой скоростью мы двигались по обустройству города, изменению транспортной и социальной инфраструктуры ранее, с такой скоростью, возможно, даже быстрее, будем продолжать двигаться», — рассказал С. Собянин.
Мэр добавил, что одним из самых крупных строительных проектов в сфере транспорта в ближайшие три года станет Большая кольцевая линия (БКЛ).
«Одна линия метро проходит над другой, их нужно совместить с точки зрения безопасности, в связке с пассажирами, увязать все коммуникации. Это сложнейший проект.
Первая часть построена, на остальных участках мы начали строительство. БКЛ — это уже не фантазия, а реальность, которая становится частью нашей жизни», — уточнил С. Собянин.
Также он рассказал о парке им. Святослава Федорова у Дмитровского шоссе. «Парк хорош тем, что он стал ядром района. Там есть все необходимое для жителей: детская и спортивная площадки, хоккейная коробка, лед с искусственным покрытием, прогулочные и велосипедные дорожки, площадки под ярмарку и сцена для проведения праздничных мероприятий», — сказал С. Собянин. Мэр добавил, что в зимнее время парки будут работать также активно, как и летом.
«Раньше была поговорка — зимой парки спят. Сегодня зима для парков — самый активный сезон. Там появляются огромные катки с искусственным льдом, большое количество лыжных трасс, снежных горок, детских развлечений. Зимой паркам спать будет некогда», — подчеркнул С. Собянин.
Агентство «Москва»: последние новости
Профессиональную лыжероллерную трассу построили в парке 850-летия Москвы Бесплатные экскурсии и лекции для школьников с родителями пройдут в «Аптекарском огороде» 13 и 14 октября Маршрут автобуса №8 изменится в Москве с 15 октября
Комментарии4
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Миру предрекли новую неожиданную войну82
Самолет с людьми на борту рухнул в океан37
Раскрыт дополнительный доход скандального министра538
Перекрывшая МКАД жена депутата сделала заявление350
Порошенко напомнил России об «аннексии XVII века»183
Видео
00:51
Огромный НЛО сняли на видео
В мире Общество
00:39
Мощный удар США по Сирии привел к роковому исходу
Ближний Восток Армия
06:05
«Накануне краха»: что скрывалось за эпохой Брежнева
Политика Статьи
00:20
Кенгуру сломал ребра женщине и избил ее семью
В мире Происшествия
03:31
Раскрыт дополнительный доход скандального министра
Общество
00:48
«Скудоумие и коррупция»: что погубило Захарченко
В мире Статьи
00:55
Украинский Ми-24 сбил «Орлана»
Армия Украина
02:08
В США повреждены дорогие истребители F-22 Raptor
Оружие Армия
02:12
Министр обороны Украины подал в отставку
В мире Армия
00:28
Гузеева сообщила о страшном горе в семье
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение