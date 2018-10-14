Горожан приглашают поучаствовать в дегустации меда‍

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Москвичей приглашают поучаствовать в дегустации меда‍ 

Москва24 + ещё 3 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Жителей столицы приглашают поучаствовать в дегустации меда в парке Skazka, где пройдет "сладкий день".
Как сообщает пресс-служба парка, 14 октября посетители парка смогут продегустировать мед, посмотреть на экспонаты от павильона "Пчеловодства" на ВДНХ, а также послушать советы от настоящего пчеловода и выяснить, как правильно выбрать мед.
Кроме того, в этот день также состоится мастер-класс по изготовлению свечей.
Мероприятия пройдут в большом шатре и начнутся в 14:00.
В Москве в воскресенье ожидается до плюс 17 градусов тепла. Редакция портала Москва 24 собрала гид по лушим событиям выходных.
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