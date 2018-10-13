В столице построили многофункциональную трассу

В парке 850-летия Москвы построили трассу: до холодов там можно заниматься на роликах и лыжероллерах, а зимой проводить соревнования по лыжам и биатлону. Рядом монтируется павильон для пункта проката и спортшколы. Для зрителей сделаем трибуны. pic.twitter.com/OKRUUxzOZd— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 13 октября 2018 г.