В столице построили многофункциональную трассу

В парке 850-летия Москвы на юго-востоке столицы построили профессиональную лыжероллерную трассу с трибунами для зрителей, сообщил Сергей Собянин в Twitter.
"В парке 850-летия Москвы построили трассу: до холодов там можно заниматься на роликах и лыжероллерах, а зимой проводить соревнования по лыжам и биатлону. Рядом монтируется павильон для пункта проката и спортшколы. Для зрителей сделаем трибуны", — написал Собянин.
В парке 850-летия Москвы построили трассу: до холодов там можно заниматься на роликах и лыжероллерах, а зимой проводить соревнования по лыжам и биатлону. Рядом монтируется павильон для пункта проката и спортшколы. Для зрителей сделаем трибуны. pic.twitter.com/OKRUUxzOZd— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 13 октября 2018 г.
Общая длина трассы более 4 километров. Она представляет собой замкнутый контур асфальтированной дороги. Некоторые участки трассы имеют специальные уклоны, это повышает эффективность тренировок, сообщили Агенству "Москва" в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.