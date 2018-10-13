В столице построили многофункциональную трассу

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Лыжероллерную трассу обустроили в парке 850-летия Москвы 

Москва24 + ещё 6 5 часов назад
Фото: Москва24
В парке 850-летия Москвы на юго-востоке столицы построили профессиональную лыжероллерную трассу с трибунами для зрителей, сообщил Сергей Собянин в Twitter.
"В парке 850-летия Москвы построили трассу: до холодов там можно заниматься на роликах и лыжероллерах, а зимой проводить соревнования по лыжам и биатлону. Рядом монтируется павильон для пункта проката и спортшколы. Для зрителей сделаем трибуны", — написал Собянин.
Общая длина трассы более 4 километров. Она представляет собой замкнутый контур асфальтированной дороги. Некоторые участки трассы имеют специальные уклоны, это повышает эффективность тренировок, сообщили Агенству "Москва" в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.
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