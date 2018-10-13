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Анонсировано открытие новой станции метро
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Анонсировано открытие новой станции метро 

Мослента 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Станция «Беломорская» Замоскворецкой линии метрополитена откроется для пассажиров в декабре этого года, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра Москвы Марата Хуснуллина.
«Работа идет по графику, мы вышли на финишную прямую. До конца года, в декабре, работы закончим», — заверил чиновник.
На объекте закончены основные строительные работы, более чем наполовину завершена облицовка платформенной части, продолжается монтаж четырех эскалаторов, инженерного оборудования, полностью смонтировано оборудование тягово-понизительной подстанции.
«Беломорская» расположена между действующими станциями «Ховрино» и «Речной вокзал» на севере Замоскворецкой линии. Строящуюся станцию поезда пока проезжают без остановки.
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