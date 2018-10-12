Маршрут автобуса №8 изменится с 15 октября

Маршрут автобуса №8 изменится в Москве с 15 октября

Маршрут автобуса №8 «Велозаводская улица — Южный порт» будет изменен с 15 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

«С 15 октября 2018 г. изменяется маршрут автобуса №8 «Велозаводская улица — Южный порт», — говорится в сообщении.

Отмечается, что автобусы будут следовать от ул. Велозаводская до остановки «Кинотеатр „Свобода“ своим маршрутом. Далее в обоих направлениях они будут следовать по ул. Трофимова к станции метро „Кожуховская“, а затем — по 1-му Южнопортовому (обратно — по ул. Южнопортовая) и 2-му Южнопортовому проездам до конечной остановки „Южный порт“.