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Маршрут автобуса №8 изменится с 15 октября
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Маршрут автобуса №8 изменится в Москве с 15 октября 

Агентство «Москва» 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Маршрут автобуса №8 «Велозаводская улица — Южный порт» будет изменен с 15 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
«С 15 октября 2018 г. изменяется маршрут автобуса №8 «Велозаводская улица — Южный порт», — говорится в сообщении.
Отмечается, что автобусы будут следовать от ул. Велозаводская до остановки «Кинотеатр „Свобода“ своим маршрутом. Далее в обоих направлениях они будут следовать по ул. Трофимова к станции метро „Кожуховская“, а затем — по 1-му Южнопортовому (обратно — по ул. Южнопортовая) и 2-му Южнопортовому проездам до конечной остановки „Южный порт“.
»Остановка «53-я городская больница» для автобуса №8 переносится с 2-го Южнопортового проезда на ул. Трофимова. Остановка «МЖК „Кожухово“ обслуживаться не будет», — заключили в пресс-службе.
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