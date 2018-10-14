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Москвичей пересадят в «Москву»
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Москвичей пересадят в «Москву» 

Мослента + ещё 7 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Мэр столицы Сергей Собянин рассказал в Twitter об увеличении закупок вагонов типа «Москва» для одноименных поездов городского метрополитена.
«В этом году мы закупили 332 вагона, до января придут еще 166, а в следующем году — 552», — написал градоначальник.
«Вы легко можете отличить этот поезд от старых моделей: он более комфортный и вместительный, с удобным сквозным проходом», — добавил Собянин.
Согласно данным из открытых источников, на октябрь этого года построено 666 вагонов «Москва», из них сформировано 86 составов. 83 из них эксплуатируются и проходят обкатку в столичном метро на Таганско-Краснопресненской (43 состава), Калужско-Рижской (20) и Филевской (20 с учетом проходящих обкатку) линиях. Еще два состава находятся в распоряжении Бакинского метрополитена.
Вагоны этого типа выпускают «Метровагонмаш» и Октябрьский электровагоноремонтный завод.
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