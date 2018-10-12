На станции метро «Столбово» началась отделка платформы

На станции "Столбово" Сокольнической линии метро началась отделка платформы. Об этом сообщил глава департамента строительства Андрей Бочкарев.

"Началась отделка камнем платформы станции метро "Столбово" Сокольнической линии метро. На сегодняшний день основные монолитные работы на станции завершены, производится обратная засыпка станционного комплекса", — сказал он, передает Агентство "Москва".

В пресс-службе департамента также отметили, что основные строительно-монтажные работы на участке "Саларьево-Столбово" планируется завершить до конца 2018 года. В настоящий момент на станциях проводятся отделочные работы, устанавливаются вентиляционное и инженерное оборудование.

В октябре стало известно, что в Коммунарке построят подъезды к станциям "Ольховая" и "Столбово". Решение о подготовке проекта планировки улично-дорожной сети приняла Градостроительно-земельная комиссия.

Протяженность новых дорог, в том числе и на Фитаревской улице, составит 3,5 километра. Возле станции "Ольховой" появится временная отстойно-разворотная площадка для общественного транспорта. Ее площадь составит 0,83 гектара.

Летом 2018 года Институт Генплана столицы начал разрабатывать проект по продлению новой радиальной линии метро с рабочим названием "Коммунарская" от станции "Столбово" до поселения Десеновское и города Троицк.

Участок продолжит новую линию, которую построят от станции "Улица Новаторов" Большой кольцевой линии до "Столбово". Согласно расчетам Института Генплана, появление линии улучшит транспортные условия для 250 тысяч местных жителей и 124 тысяч работающих в поселении Десеновское и Троицке. Путь до основной территории Москвы сократится для них на 15-20 минут, а пересадка с личных автомобилей на метро улучшит экологическую ситуацию в Новомосковском административном округе.