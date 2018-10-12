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Пожилых москвичей научат бальным танцам
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Москвичей старшего поколения научат бальным танцам 

Москва24 3 часа назад
Фото: Москва24
Москвичей старшего поколения научат бальным танцам, информирует портал мэра и правительства Москвы.
Открытый урок в рамках проекта "Московское долголетие" будет проведен 18 октября в парке Победы на Поклонной горе. Под началом преподавателя центра бальной культуры Александра Покровского участники мастер-класса разучат танцевальные связки и азы одного из танцев. Занятие пройдет с 11:00 до 13:00 в помещении на аллее Партизан.
Ранее сообщалось, что проект "Московское долголетие" стартовал в марте 2018 года. Он был создан с целью организовать активный досуг для москвичей в возрасте. В настоящее время в проекте участвуют более 130 тысяч горожан. Средний возраст участников — 67 лет.
В рамках проекта для пенсионеров организуются спортивные, досуговые и развивающие занятия на бесплатной основе. Организаторами и заказчиками занятий являются территориальные центры социального обслуживания.
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