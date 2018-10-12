Пожилых москвичей научат бальным танцам

Москвичей старшего поколения научат бальным танцам

Москвичей старшего поколения научат бальным танцам, информирует портал мэра и правительства Москвы

Открытый урок в рамках проекта "Московское долголетие" будет проведен 18 октября в парке Победы на Поклонной горе. Под началом преподавателя центра бальной культуры Александра Покровского участники мастер-класса разучат танцевальные связки и азы одного из танцев. Занятие пройдет с 11:00 до 13:00 в помещении на аллее Партизан.

Ранее сообщалось, что проект "Московское долголетие" стартовал в марте 2018 года. Он был создан с целью организовать активный досуг для москвичей в возрасте. В настоящее время в проекте участвуют более 130 тысяч горожан. Средний возраст участников — 67 лет.

В рамках проекта для пенсионеров организуются спортивные, досуговые и развивающие занятия на бесплатной основе. Организаторами и заказчиками занятий являются территориальные центры социального обслуживания.