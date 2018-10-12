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Деревья в Москве станут «золотыми»
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Деревья в Москве станут «золотыми» 

Мослента + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
К началу следующей недели цвет листьев на всех деревьях Москвы поменяется с зеленого на золотой. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на главного специалиста ГПБУ «Мосприрода» Валентина Волкова.
«В этом году все задержалось с пожелтением, но сейчас этот процесс происходит довольно быстро. Эта неделя обещает быть достаточно теплой, недождливой, даже без ночных заморозков. И постепенно все будет желтеть, приобретать красный и оранжевый оттенки. Думаю, что к понедельнику у нас наступит настоящая золотая осень», — рассказал он.
Волков уточнил, что процесс смены цвета листьев задержался на несколько недель: сентябрь в этом году выдался влажным, а листья обычно желтеют при сухой погоде.
«Золотая осень возможно задержится и на следующей неделе, и только после этого листья начнут массово опадать», — добавил он.
По прогнозам синоптиков, до конца текущей недели и в первой половине следующей в Москве сохранится сухая и теплая погода. В столичном регионе ожидается переменная облачность, а температура поднимется выше нормы на несколько градусов.
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