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Собянин пригласил москвичей на фестиваль «Наука 0+»
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Собянин пригласил москвичей на фестиваль «Наука 0+» 

Москва24 1 час назад
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев:
Сергей Собянин пригласил жителей и гостей столицы посетить фестиваль "Наука 0+". Об этом он написал в своем официальном аккаунте в Twitter.
Мэр отметил, что гости фестиваля в доступной форме смогут узнать о сложных научных идеях, ознакомиться с интересными лекциями и дискуссиями, стать участниками телемостов и увлекательных шоу.
Ранее сообщалось, что основные события фестиваля пройдут в столице с 12 по 14 октября. Ожидается, что он станет самым масштабным за всю историю проведения. Помимо традиционных площадок МГУ и "Экспо на Красной Пресне", свои двери для гостей откроют Российская академия наук и парк "Зарядье".
Всего в рамках фестиваля будет организовано 90 площадок, на которых пройдет более двух тысяч мероприятий: лекций, выставок, кинопоказов и конкурсов.
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