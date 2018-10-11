Собянин пригласил москвичей на фестиваль «Наука 0+»

Сергей Собянин пригласил жителей и гостей столицы посетить фестиваль "Наука 0+". Об этом он написал в своем официальном аккаунте в Twitter.

Мэр отметил, что гости фестиваля в доступной форме смогут узнать о сложных научных идеях, ознакомиться с интересными лекциями и дискуссиями, стать участниками телемостов и увлекательных шоу.

Ранее сообщалось, что основные события фестиваля пройдут в столице с 12 по 14 октября. Ожидается, что он станет самым масштабным за всю историю проведения. Помимо традиционных площадок МГУ и "Экспо на Красной Пресне", свои двери для гостей откроют Российская академия наук и парк "Зарядье".

Всего в рамках фестиваля будет организовано 90 площадок, на которых пройдет более двух тысяч мероприятий: лекций, выставок, кинопоказов и конкурсов.