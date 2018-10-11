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ЦОДД попросил водителей быть внимательнее из-за тумана
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ЦОДД попросил водителей быть внимательнее из-за тумана 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Водителям в столичном регионе рекомендовано быть осторожными и внимательными за рулем из-за возможного тумана в ночь с 11 на 12 октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.
«Гидрометцентр России обещает сильный туман в ночь с четверга на пятницу. Будьте осторожны и внимательны за рулем. Соблюдайте скоростной режим, держите дистанцию», — говорится в сообщении.
Ранее Гидрометцентр объявил в Москве «желтый» уровень опасности на 12 октября из-за тумана. По прогнозам синоптиков, в этот день в Москве будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха составит днем 12-14 градусов, по области — 10-15 градусов. Ветер северо-западный, западный — 5-10 м/c. Ночью переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в Москве составит 6-8 градусов тепла, по области — 3-8 градусов.
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