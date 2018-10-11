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Памятник Тарасову установят у дворца «Мегаспорт»
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Памятник Анатолию Тарасову установят у дворца «Мегаспорт» 

Москва24 + ещё 5 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Памятник хоккеисту, футболисту и тренеру Анатолию Тарасову могут установить у дворца спорта "Мегаспорт". Идею одобрили на заседании Комиссии по монументальному искусства. Ее представители рекомендовали столичному парламенту рассмотреть возможность установки монумента.
Как сказано в материалах к заседанию, передает Агентство "Москва", памятник предлагают преподнести в дар городу. Также отмечается, что место, где изначально планировали установить монумент, не получило одобрения в Мосгорнаследии.
"Департамент принципиально не возражает против установки памятника", − говорится в заключении ведомства. При этом место на аллее Славы авиаторов на Ходынском поле. где предлагали установить памятник Тарасову, ранее отвели для памятника Герою Советского Союза Валерию Чкалову, пояснили в Мосгорнаследии.
Таким образом, первоначально запланированное место установки памятника знаменитому тренеру было решено изменить. Инициативу поддержали в Совете депутатов муниципального округа Хорошевский.
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