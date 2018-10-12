Названы сроки тестирования поездов МЦД

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Первые поезда МЦД начнут тестировать в декабре 

Москва24 + ещё 22 3 часа назад
Фото: Москва24
Первые поезда Московских центральных диаметров (МЦД) начнут тестировать в декабре текущего года. В тестовом режиме поезда будут ездить без пассажиров по выделенным ночным маршрутам. По линиям поедут новые составы с интервалами движения пять — шесть минут, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Первые два диаметра планируют запустить в конце 2019 — начале 2020 года. По ним будут ходить новые поезда городского типа "Иволга".
Работать МЦД будет по такому же графику, как и метрополитен, а оплатить проезд можно будет картой "Тройка".
Предполагается, что с запуском первых двух направлений МЦД "Одинцово−Лобня" и "Нахабино−Подольск", в столичном регионе появится почти 900 тысяч дополнительных пассажирских мест в сутки.
Новые поезда "Иволга", которые будут курсировать по МЦД, являются полностью российским продуктом. В их конструкции используется более 90% отечественных компонентов. В отличие от "Ласточек", где в вагонах расположено по восемь розеток на 220 вольт, в новых поездах "Иволга" будет 16 мест для зарядки гаджетов с двумя USB-слотами.
Кроме того, все составы оборудуют креплениями для велосипедов, туалетными комнатами с пеленальными столиками, видеомониторами и прочими удобствами. Вместимость нового поезда составит порядка двух тысяч человек.
Ранее сообщалось, что в рамках реализации МЦД построят десять новых железнодорожных платформ. Это будут станции Славянский бульвар, Илимская, Дмитровская (Савеловского направления), Петровско-Разумовская (Савеловского направления), Пенягино (в районе Павшинской поймы), Волоколамская, Марьина Роща, Печатники, Курьяново и Котляково.
Открытие Московских центральных диаметров позволит жителям Москвы и области быстро добраться до восьми парков столицы.
Столичные власти уже одобрили разработку проектов планировки территорий (ППТ), прилегающих к МЦД.
Всего планируется разработать 21 ППТ, общей площадью порядка двух тысяч гектаров. Речь идет об участках, расположенных вдоль Смоленского, Савеловского, Рижского и Курского направлений Московской железной дороги (МЖД).
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