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Мэр пригласил москвичей на фестиваль ГТО
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Собянин пригласил москвичей на фестиваль ГТО 

Москва24 + ещё 7 3 часа назад
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Сергей Собянин пригласил москвичей на фестиваль ГТО, который состоится на стадионе "Энергия" 14 октября. Об этом мэр столицы написал в своем микроблоге в Twitter.
"В воскресенье на стадионе "Энергия" пройдет фестиваль ГТО. Все желающие смогут выполнить нормативы по многим дисциплинам", − рассказал мэр. Он также напомнил, что всем, кто желает принять участие в этом мероприятии, надо зарегистрироваться.
В конце сентября в столице также прошел Осенний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". На территории спортивной школы олимпийского резерва "Москвич" участникам фестиваля предложили сдать нормативы по различным спортивным дисциплинам, включая бег, прыжки, плавание и стрельбу.
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