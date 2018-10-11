Мэр пригласил москвичей на фестиваль ГТО

Собянин пригласил москвичей на фестиваль ГТО

Сергей Собянин пригласил москвичей на фестиваль ГТО, который состоится на стадионе "Энергия" 14 октября. Об этом мэр столицы написал в своем микроблоге в Twitter.

"В воскресенье на стадионе "Энергия" пройдет фестиваль ГТО. Все желающие смогут выполнить нормативы по многим дисциплинам", − рассказал мэр. Он также напомнил, что всем, кто желает принять участие в этом мероприятии, надо зарегистрироваться.

В конце сентября в столице также прошел Осенний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". На территории спортивной школы олимпийского резерва "Москвич" участникам фестиваля предложили сдать нормативы по различным спортивным дисциплинам, включая бег, прыжки, плавание и стрельбу.