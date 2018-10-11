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Москва отдала троллейбусы Ростову-на-Дону
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Власти Москвы подарили Ростову-на-Дону 14 троллейбусов 

ТАСС + ещё 2 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Власти Москвы передали Ростову-на-Дону на безвозмездной основе 14 троллейбусов 2001-2011 годов выпуска. Об этом сообщил журналистам глава администрации города Виталий Кушнарев.
Передача транспорта прошла в рамках договоренности губернатора Ростовской области Василия Голубева и мэра Москвы Сергея Собянина. Планируется, что троллейбусы выйдут на маршруты в конце октября.
"Вчера я получил письмо, в котором была копия подписанного мэром Москвы Собяниным распоряжения с приложением о передаче нам на безвозмездной основе 14 единиц троллейбусов", — сказал Кушнарев.
Он отметил, что это "хорошая работоспособная техника" 2001-2011 годов выпуска, среди которых есть и троллейбусы-"гармошки".
Мэр Ростова уточнил, что помощь Москвы с транспортом поможет восстановить семь троллейбусных маршрутов, на которых на данный момент проводится реконструкция 90 километров контактной сети. Кушнарев напомнил, что сейчас в городе функционирует пять троллейбусных маршрутов, на которые выходит 51 троллейбус.
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