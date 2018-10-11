Москва отдала троллейбусы Ростову-на-Дону

Власти Москвы подарили Ростову-на-Дону 14 троллейбусов

Власти Москвы передали Ростову-на-Дону на безвозмездной основе 14 троллейбусов 2001-2011 годов выпуска. Об этом сообщил журналистам глава администрации города Виталий Кушнарев.

"Вчера я получил письмо, в котором была копия подписанного мэром Москвы Собяниным распоряжения с приложением о передаче нам на безвозмездной основе 14 единиц троллейбусов", — сказал Кушнарев.

Он отметил, что это "хорошая работоспособная техника" 2001-2011 годов выпуска, среди которых есть и троллейбусы-"гармошки".

Мэр Ростова уточнил, что помощь Москвы с транспортом поможет восстановить семь троллейбусных маршрутов, на которых на данный момент проводится реконструкция 90 километров контактной сети. Кушнарев напомнил, что сейчас в городе функционирует пять троллейбусных маршрутов, на которые выходит 51 троллейбус.