Ещё
Начался демонтаж скульптур фонтана «Дружба Народов»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На ВДНХ начался демонтаж скульптур фонтана «Дружба Народов» для реставрации 

ТАСС + ещё 3 3 часа назад
Фото: ТАСС
Специалисты приступили к демонтажу скульптур фонтана "Дружба Народов", символизирующих 16 союзных республик, в рамках комплексной реставрации фонтана. На данный момент демонтировано уже 8 фигур, сообщил журналистам заместитель руководителя ГБУ "Гормост" Руслан Болотин.
"Фонтан был построен в 1954 году, за это время он ни разу не ремонтировался, все конструкции пришли уже в состояние аварийное… Реконструкция закончится в следующем году, в 20-х числах апреля уже будет произведен пуск фонтанов", — сказал Болотин.
По его словам, демонтаж всех скульптур завершится к концу октября, фигуры будут направлены в реставрационные мастерские для восстановления их первоначального облика.
Ранее сообщалось, что масштабный ремонт фонтана проводится впервые, прежде реставрация носила поверхностный характер. Планируется, что специалисты восстановят несущий каркас 16 статуй, который не реставрировался ни разу, а также приведут в порядок внешний вид символов республик СССР.
Фонтан "Дружба Народов" представляет собой ступенчатый постамент, наверху располагается семиметровый сноп, который окружают 16 женских фигур, символизирующих 16 союзных республик.
ТАСС: последние новости
Москвичи и гости столицы смогут попробовать себя в роли "машинистов" поезда МЦД В каждой второй библиотеке Москвы можно подключить бесплатный Wi-Fi Около 3 тыс. крыш отремонтировано в Москве с начала действия программы капремонта
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Министра уволили после скандального заявления714
Красавицу-модель хладнокровно застрелили за рулем15
Хлебникова дала первое интервью после смерти мужа
Мажор раскидал десятки тысяч в центре Питера84
Путин пошутил о помощи Белоруссии41
Видео
09:06
МКС может стать «консервой»
Наука и техника
01:25
Путин пошутил о помощи Белоруссии
Политика
00:38
США не придут на войну с Россией
Армия Войска
00:49
Министра уволили после скандального заявления
Политика
00:53
Опубликовано видео испытаний транспортера «Ковчег»
Армия
02:21
Старт «Союза» с новым экипажем закончился аварией
Наука и техника Происшествия
00:56
Хлебникова дала первое интервью после смерти мужа
Шоу-бизнес Другое
00:42
Корректируемые снаряды попали на видео в Сирии
Армия
00:58
Контролируемый подрыв 17-этажного элеватора
Происшествия
00:34
Мажор раскидал десятки тысяч в центре Питера
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение