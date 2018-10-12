На ВДНХ начался демонтаж скульптур фонтана «Дружба Народов» для реставрации

Специалисты приступили к демонтажу скульптур фонтана "Дружба Народов", символизирующих 16 союзных республик, в рамках комплексной реставрации фонтана. На данный момент демонтировано уже 8 фигур, сообщил журналистам заместитель руководителя ГБУ "Гормост" Руслан Болотин.

"Фонтан был построен в 1954 году, за это время он ни разу не ремонтировался, все конструкции пришли уже в состояние аварийное… Реконструкция закончится в следующем году, в 20-х числах апреля уже будет произведен пуск фонтанов", — сказал Болотин.

По его словам, демонтаж всех скульптур завершится к концу октября, фигуры будут направлены в реставрационные мастерские для восстановления их первоначального облика.

Ранее сообщалось, что масштабный ремонт фонтана проводится впервые, прежде реставрация носила поверхностный характер. Планируется, что специалисты восстановят несущий каркас 16 статуй, который не реставрировался ни разу, а также приведут в порядок внешний вид символов республик СССР.

Фонтан "Дружба Народов" представляет собой ступенчатый постамент, наверху располагается семиметровый сноп, который окружают 16 женских фигур, символизирующих 16 союзных республик.