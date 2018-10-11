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В столице откроется спорткомплекс с биатлонным тиром
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В Москве откроется спортивный комплекс с биатлонным тиром 

Москва24 + ещё 1 1 час назад
Фото: Москва24
В районе Митино в Москве уже в следующем году планируют открыть спортивный комплекс с биатлонным тиром. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы со ссылкой на его главу Андрея Бочкарева.
"Новый спортивный комплекс откроется в следующем году по адресу улица Барышиха, дом 35 в Северо-Западном округе столицы", — сказал Бочкарев.
В пресс-службе уточнили, что комплекс будет оснащен первым для Москвы биатлонным тиром для стрельбы из малокалиберных винтовок.
Сейчас строители завершают внутреннюю отделку помещений. Также началась поставка оборудования и благоустройство прилегающей территории.
Трехэтажное здание комплекса будет оборудовано: раздевалками, тренерскими, игровым залом для проведения практических занятий и соревнований по гандболу, а также занятий теннисом, мини-футболом, волейболом, бадминтоном, общефизической подготовкой с детьми, занятий со взрослым населением.
В ведомстве добавили, что в комплексе будет подземный тренировочный тир (биатлон), спортивный зал, а также четыре стрелковые галереи.
Ожидается, что в новом спорткомплексе дети будут заниматься такими видами спорта как биатлон, лыжи, спортивное ориентирование и многие другое. А тренировать их будут олимпийские чемпионы и чемпионы мира.
"В основание спорткомплекса была заложена капсула с письмом для будущих спортивных поколений", — уточнил Бочкарев.
Бочкарев напомнил, что по поручению Сергея Собянина в 2018 году предусмотрено строительство 14 спортивных объектов.
Ранее сообщалось, что физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном построят в Некрасовке.
Сейчас ведутся работы по обустройству стройплощадки. Трехэтажное здание комплекса сможет принять 460 посетителей за смену.
Помимо бассейна с раздевалками и душевыми, в здании появятся помещения спортивного назначения, фито-бар, тренерские инвентарные и медпункт. В подземном этаже разместится зал для игры в настольный теннис и бильярд.
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