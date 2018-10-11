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Москвичам предложили платить за многолетний брак
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В Мосгордуме предложили платить москвичам за многолетний брак 

Москва24 + ещё 1 2 часа назад
Фото: Москва24
Оказывать материальную помощь и поддержку москвичам, прожившим в браке 50 и более лет, предложили в Мосгордуме. С соответствующей инициативой выступила заместитель председателя комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениями Татьяна Батышева.
"Сейчас, когда институт семьи очень сложно сохраняется, мне кажется, что это было бы очень хорошим примером вот такой преданности и любви, которую мы видим у нашего старшего поколения. Безусловно, хотя бы какая-нибудь небольшая материальная помощь и поддержка была бы для семьи таким очень приятным комплиментом, наверное, и вниманием к нашим родителям", — сказала она, передает Агентство "Москва".
Она пояснила, что под материальной помощью в данном случае может пониматься и помощь в проведении праздничного вечера в честь юбилея супружеской жизни пары, награды и сувенирная продукция. Батышева также заявила, что необходимо как можно чаще акцентировать внимание на супругах, которые проживают в браке долгие годы, рассказывать о них молодому поколению.
Ранее стало известно, что в Москве удвоят выплаты парам, прожившим в браке 50 лет. На золотую свадьбу со следующего года москвичам будут вручать единовременное пособие в 20 тысяч рублей. Пока такой подарок составляет 10 тысяч рублей.
Пары, которые прожили в браке 55 лет, получают на юбилей 11 тысяч рублей, и так далее − по одной тысяче за каждую брачную "пятилетку". В этом году в Москве юбилярами стали свыше 10 тысяч семей. Золотую свадьбу отметили более пяти тысяч супружеских пар.
Кроме того, столичные власти приняли решение увеличить минимальный размер пенсии для москвичей с 14,5 до 17,5 тысячи рублей.
С начала года более 14,5 тысячи супружеских пар в столице отпраздновали 50 и более лет совместной жизни в браке. текущем году в столице золотую свадьбу (50 лет) отметили 7 тысяч 724 пары, изумрудную свадьбу (55 лет) — 4 тысячи 506 пар, бриллиантовую свадьбу (60 лет) — 1 тысяча 869 пар. Еще одна супружеская пара отпраздновала 75-летний юбилей со дня бракосочетания.
С 2014 года департамент труда и социальной защиты населения столицы ежегодно проводит торжественное чествование юбиляров семейной жизни.
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