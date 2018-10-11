Ещё
Названы самые востребованные специалисты в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Жена депутата перекрыла МКАД ради славы
Жена депутата перекрыла МКАД ради славы

Стали известны самые востребованные специалисты в Москве 

Москва24 + ещё 1 3 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В число самых востребованных специалистов в Москве вошли строители, продавцы, администраторы, рестораторы, сотрудники туристического и ресторанного бизнеса, а также перевозчики. Об этом свидетельствуют данные сервиса объявлений, эксперты которого проанализировали рынок труда в период с июля по сентябрь 2018 года.
По их данным, на вышеперечисленные специальности суммарно приходится около 59% всех вакансий в городе. При этом самой высокооплачиваемой группой профессий в указанный период стали строители — в среднем им предлагали 71,2 тысячи рублей в месяц. Меньше всего платили студентам и соискателям без опыта работы — в среднем 42,4 тысячи рублей в месяц.
Годовая динамика окладов больше всего порадовала студентов — они выросли на 9,8%, а меньше всего — перевозчиков (+3,8%).
С июля по сентябрь самый большой интерес соискателей вызвали вакансии в сферах строительства, транспорта, работы для студентов и соискателей без опыта, домашнего персонала, а также продаж. На вакансии в этих пяти группах пришлось 62% всего спроса за квартал, сообщают аналитики Avito.
Ранее в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки рассказали о наиболее популярных специальностях у поступающих в вузы. По итогам приемной кампании 2018 года, самыми востребованными направлениями стали экономика и управление, образование и педагогические науки, юриспруденция.
Москва24: последние новости
В Мосгордуме предложили платить москвичам за многолетний брак В Москве откроется спортивный комплекс с биатлонным тиром Собянин открыл Парк имени Святослава Федорова после благоустройства
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена депутата перекрыла МКАД ради славы70
Россия покидает ПАСЕ491
Жена депутата перекрыла МКАД ради славы56
Кадырова «вывел из себя» чеченец в московском метро484
По прозвищу Зверь: каннибал рассказал, как убивал и ел1
Видео
01:20
По прозвищу Зверь: каннибал рассказал, как убивал и ел
Происшествия Статьи
01:17
Украина похвасталась БТР с американскими двигателями
Армия Оружие
00:43
Россию пригрозили исключить из Совета Европы
В мире Политика
03:00
Захарова объяснила цель «расследований» Bellingcat
Политика
01:07
Лукашенко оценил идею присоединения к России
В мире СНГ
00:31
В Италии оленю помогли выбраться из реки
Общество
00:35
«Русские нас переигрывают»: генерал о фото из Сирии
Армия Ближний Восток
00:25
Взбесивший Кадырова чеченец извинился
Политика
03:10
Шнуров женится
Шоу-бизнес
03:03
«Вы увидите»: Трамп ответит на сделку России с Индией
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение