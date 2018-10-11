Названы самые востребованные специалисты в Москве

Стали известны самые востребованные специалисты в Москве

В число самых востребованных специалистов в Москве вошли строители, продавцы, администраторы, рестораторы, сотрудники туристического и ресторанного бизнеса, а также перевозчики. Об этом свидетельствуют данные сервиса объявлений, эксперты которого проанализировали рынок труда в период с июля по сентябрь 2018 года.

По их данным, на вышеперечисленные специальности суммарно приходится около 59% всех вакансий в городе. При этом самой высокооплачиваемой группой профессий в указанный период стали строители — в среднем им предлагали 71,2 тысячи рублей в месяц. Меньше всего платили студентам и соискателям без опыта работы — в среднем 42,4 тысячи рублей в месяц.

Годовая динамика окладов больше всего порадовала студентов — они выросли на 9,8%, а меньше всего — перевозчиков (+3,8%).

С июля по сентябрь самый большой интерес соискателей вызвали вакансии в сферах строительства, транспорта, работы для студентов и соискателей без опыта, домашнего персонала, а также продаж. На вакансии в этих пяти группах пришлось 62% всего спроса за квартал, сообщают аналитики Avito.