Собянин уволил замруководителя департамента труда и соцзащиты Москвы

"Освободить Бесштанько Андрея Владимировича от замещающей должности заместителя руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы в связи с истечением срока действия контракта", — говорится в документе.