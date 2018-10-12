Собянин уволил замруководителя департамента труда и соцзащиты

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Андрея Бесштанько от должности замруководителя департамента труда и соцзащиты населения Москвы, распоряжение опубликовано на сайте мэра и правительства города.
"Освободить Бесштанько Андрея Владимировича от замещающей должности заместителя руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы в связи с истечением срока действия контракта", — говорится в документе.
Также Собянин подписал еще три распоряжения о назначении на должность замруководителя департамента труда и соцзащиты населения Москвы Аллы Дзугаевой, Вячеслава Журавлева и Натальи Комаровой. Документы опубликованы на сайте мэра.