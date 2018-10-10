Парк имени Святослава Федорова благоустроили

На севере Москвы благоустроили парк имени Святослава Федорова

В парке вымостили дорожки брусчаткой, заменили освещение, провели работы по озеленению и создали удобную систему навигации.

В парке имени Святослава Федорова завершилось комплексное благоустройство. Работы провели в мае — октябре 2018 года. Прежде всего привели в порядок культурные доминанты парка — площади возле памятника С. Н. Федорову и обелиска «Вечная память павшим героям».

«Сегодня мы открываем парк имени Святослава Федорова, в котором недавно было завершено комплексное благоустройство. Любимое место отдыха жителей Бескудниковского района теперь обустроено по самым высоким стандартам. И в целом за последние годы мы смогли значительно улучшить комфорт проживания в этом районе на севере Москвы. Открыли сразу три станции метро — «Окружную», «Верхние Лихоборы» и «Селигерскую». На «Окружной» создан один из крупнейших ТПУ с пересадками на МЦК и Савеловское направление МЖД. Благоустроена главная улица района — Бескудниковский бульвар», — рассказал Сергей Собянин.

По его словам, на этом обустройство района не заканчивается. В рамках программы «Мой район» планируется провести ремонт в поликлиниках, библиотеках, школе искусств имени Баха. Также в планах — завершение строительства ТПУ «Селигерская», новой школы и пристройки к детской поликлинике.

В честь выдающегося офтальмолога

Парк имени Святослава Федорова расположен на севере Москвы, в районе Бескудниковский, между Дмитровским шоссе и Селигерской улицей. Недалеко от него находится одна из наиболее известных глазных клиник России — Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С. Н. Федорова (Бескудниковский бульвар, дом 59а).

В 2007 году парку было присвоено имя Святослава Федорова (1927–2000), а ключевым объектом зоны отдыха стал памятник, который установили к 80-летию выдающегося ученого и офтальмолога.

Через 10 лет — в 2017 году — безымянный проезд, проходивший от Дмитровского шоссе до Бескудниковского бульвара, получил новое наименование «Улица Святослава Федорова».

У парка хорошая транспортная доступность. Добраться до него можно на метро. Один из выходов «Селигерской», открытой в марте 2018 года, ведет прямо в парк.

Фонтан, танцплощадка и пряные травы

В парке созданы новые точки притяжения для посетителей разного возраста. Среди них светодинамический фонтан. Он занимает площадь 192 квадратных метра. Вечером фонтан будет подсвечиваться. Для гостей парка также откроется танцевальная площадка с крытой сценой площадью 26,5 квадратного метра.

В саду ароматов площадью 10 соток высадили пряные травы: душицу, иссоп лекарственный, лаванду, мяту перечную, тимьян, шалфей дубравный, шнитт-лук, базилик, укроп и фенхель.

Четыре оригинальные беседки, установленные вдоль прогулочной дорожки, появились на аллее зонтов. А в уличной библиотеке площадью 116,8 квадратного метра сделали книжные полки, где любой желающий может оставить или взять книги.

Для экстремалов и любителей прогулок

Для любителей экстремальных видов спорта построили скейт-парк и площадку для паркура. Для физкультурников — три комплекса уличных тренажеров.

Реконструировали и старую хоккейную коробку. Зимой на новом катке с искусственным льдом будут проходить тренировки, соревнования и катания на коньках. Сюда смогут прийти все желающие. Летом ледовую арену планируется использовать как поле для игры в мини-футбол.

Есть в парке семь детских площадок. На одной из них установлен большой игровой комплекс «Корабль».

Прогуляться по парку можно по дорожкам общей протяженностью 9,3 километра. Они имеют разные типы покрытия — плиточное и асфальтобетонное. Также здесь установлены 872 малые архитектурные формы (скамейки, урны).

Укрыться от непогоды или палящего солнца, присесть и почитать книгу или просто полюбоваться природой гости парка могут в трех декоративных перголах и трех беседках.

Для велосипедистов, любителей бега и скандинавской ходьбы обустроили дорожку протяженностью 1,9 километра. Зимой в парке появится лыжная трасса длиной 723 метра.

Для выгула собак есть площадка с ограждением и специальным оборудованием площадью 462 квадратных метра. В парке находятся еще три павильона: раздевалка и медицинский пункт у катка (111,6 квадратного метра), хозяйственно-бытовое помещение (39,6 квадратного метра) и место для спортивного инвентаря (75,6 квадратного метра).

Комфорт и безопасный отдых

Для комфортного и безопасного отдыха вечером установлены 395 опор освещения и 138 навигационных столбов и указателей.

В ноябре 2018 года в парке имени Святослава Федорова высадят 175 деревьев (лиственница сибирская, дуб красный и другие), а также порядка шести тысяч кустарников (дерен белый, сирень обыкновенная и другие). Уже сейчас появилось 96,4 тысячи квадратных метров газонов и 2,2 тысячи квадратных метров цветников.

Комплексное благоустройство и капитальный ремонт

Бескудниковский район расположен в Северном округе столицы. Южной границей района является Московское центральное кольцо (МЦК), северной — улица 800-летия Москвы. Здесь проживают 73 тысячи человек.

Комплексное благоустройство района продолжится в рамках программы «Мой район». В частности, здесь построят станцию «Улица 800-летия Москвы» Люблинско-Дмитровской линии метро, а также создадут транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Селигерская».

Проект включает реконструкцию прилегающих участков Дмитровского и Коровинского шоссе, а также Селигерской улицы. Специалисты обустроят разворотную площадку для общественного транспорта, сделают заездные карманы, перроны и остановочные павильоны. Через Коровинское шоссе построят пешеходный переход. В будущем на ТПУ «Селигерская» появится крупный многофункциональный комплекс и паркинг.

Кроме того, через Бескудниковский район будет проходить первый Московский центральный диаметр от Одинцова до Лобни.

Помимо транспортной, развивать будут и социальную инфраструктуру. Так, капитально отремонтируют детскую поликлинику № 15, расположенную в Рогачевском переулке, в доме 3. Специалисты также построят пристройку к зданию, рассчитанную на 250 посещений в смену.

Капитальный ремонт ждет и консультативно-диагностический центр № 6 (Бескудниковский бульвар, дом 59 и Бескудниковский переулок, дом 5), и детскую школу искусств имени И. С. Баха (Бескудниковский бульвар, дом 53а), и библиотеку № 38 (Дмитровское шоссе, дом 66). На Бескудниковском бульваре (дом 23) завершат строительство школы на 550 мест.

Кроме того, в районе планируется провести капитальный ремонт многоквартирных домов, а также заменить лифты и привести в порядок дворовые территории. В программу реновации здесь включено 37 домов. Имеется 12 стартовых площадок (семь домов построено, один — в стадии строительства, четыре — в планах).

Новые и старые парки Москвы

В 2018 году в Москве благоустраивают 80 озелененных территорий, в том числе 22 городских парка и природные территории, 25 новых парков по месту жительства и 33 знаковых объекта (бульвары, скверы и площади, популярные у местных жителей).

На этих территориях появится 1,3 тысячи квадратных метров дорожек, 2,63 тысячи квадратных метров газонов, 1,37 тысячи квадратных метров цветников, а также 168 детских и 141 спортивная площадка, 187 площадок для тихого отдыха, 25 летних эстрад, 10 285 опор освещения. Кроме того, высадят 10,3 тысячи деревьев и 214,5 тысячи кустарников.

Крупнейшие зоны отдыха, которые благоустроили в этом году, — Братеевская пойма, парк 50-летия Октября, «Ходынское поле», «Митино», «Вагоноремонт», парк в Южном Бутове и «Тюфелева роща».