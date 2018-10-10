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На двух участках БКЛ будут двухпутные тоннели
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На двух участках БКЛ будут двухпутные тоннели 

Москва меняется 4 часа назад
Фото: Сергей Авдуеский / Москва меняется
На двух участках Большой кольцевой линии метро (БКЛ) планируется построить двухпутные тоннели. Об этом журналистам сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.
«На двух участках Большой кольцевой линии метрополитена будут построены двухпутные тоннели. 10-метровыми тоннелепроходческими комплексами будут построены восточный участок БКЛ от станции «Текстильщики» до станции «Кленовый бульвар» и часть западного на котором расположатся станции: «Давыдково», «Можайская» и «Терехово», — сообщил руководитель ведомства Андрей Бочкарев.
Отметим, что проект БКЛ включает 19 пересадок на другие линии метро, четыре пересадки на МЦК, 11 пересадок на линии железной дороги и еще пять — на первые Московские центральные диаметры Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск.
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