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Москвичей пригласили на выставку «Золотая осень»
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Сергей Собянин пригласил москвичей на выставку «Золотая осень» 

Москва меняется + ещё 3 4 часа назад
Фото: Сергей Авдуевский / Москва меняется
Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей и гостей столицы посетить сельскохозяйственную выставку на ВДНХ. Об этом столичный градоначальник сообщил в своем микроблоге Twitter.
Отметим, что юбилейная XX Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» продлится на ВДНХ до 13 октября. В мероприятии примут участие представители свыше 60 регионов и 15 зарубежных стран.
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