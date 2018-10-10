Москвичей пригласили на выставку «Золотая осень»

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей и гостей столицы посетить сельскохозяйственную выставку на ВДНХ. Об этом столичный градоначальник сообщил в своем микроблоге Twitter.
На #ВДНХ идет 20-я выставка #ЗолотаяОсень. Аграрии показывают лучшую технику, племенных животных и продукты питания. ВДНХ когда-то создавалась именно для этих целей. Ну а москвичи и гости столицы могут приобрести деликатесы со всех уголков России. Приходите!— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 10 октября 2018 г.
Отметим, что юбилейная XX Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» продлится на ВДНХ до 13 октября. В мероприятии примут участие представители свыше 60 регионов и 15 зарубежных стран.