Москвичей пригласили на выставку «Золотая осень»

На #ВДНХ идет 20-я выставка #ЗолотаяОсень. Аграрии показывают лучшую технику, племенных животных и продукты питания. ВДНХ когда-то создавалась именно для этих целей. Ну а москвичи и гости столицы могут приобрести деликатесы со всех уголков России. Приходите!— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 10 октября 2018 г.