От Тропинина до Серова: дом художников на Волхонке взяли под охрану государства

Трехэтажный доходный дом конца XVIII — начала XIX века признали выявленным объектом культурного наследия.

Здание было построено в 1780-е годы как флигель городской усадьбы Алексея Нарышкина (1742–1800), тайного советника, сенатора, дипломата. Двухэтажный флигель был возведен по проекту архитектора Елизвоя Назарова, мастера классицизма, автора Странноприимного дома графа Николая Шереметева (1747–1822).

В XIX веке бывший флигель приобрел доходную функцию и стал использоваться под сдачу квартир в наем. В 1879 году его перестроили по проекту архитектора Михаила Никифорова : надстроили еще один этаж, обновили фасады и изменили планировку. На первом этаже располагался магазин и продуктовая лавка с квартирой при ней, на втором и третьем — две большие четырехкомнатные квартиры с сенями. Они были оборудованы туалетными комнатами, что для того времени было редкостью.

Доходный дом сохранился до наших дней в прекрасном состоянии, это образец городской застройки, менявшейся на протяжении XIX века. Фасад сохраняет архитектурное оформление 1879 года в стиле эклектики, для которого характерны такие элементы, как рустовка (облицовка камнем), сандрики (небольшие карнизы) и замковые камни на фасадах первого этажа.

«Помимо архитектурной, здание обладает мемориальной ценностью, связанной с именами знаменитых русских художников XIX века. С 1831 по 1855 год квартиру на втором этаже занимал известный живописец и портретист Василий Тропинин (1776–1857). Окна его квартиры выходили на Кремль, в одной из комнат располагалась мастерская, в другой — просторный зал. Тропинин переселился сюда из соседнего дома (улица Волхонка, дом 11) в 1832 году. Именно здесь начиная с 1830-х Тропинин стал центральной фигурой московской художественной жизни. Из воспоминаний современников известно, что у художника часто бывали гости, а его входная дверь была исписана именами знакомых, не заставших Тропинина дома. Сюда часто приходили живописец Карл Брюллов и скульптор Витали, оставившие на двери свои имена», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Окно, расположенное в мастерской художника, запечатлено на многих его картинах. Самая известная — автопортрет с кистями и видом на Кремль за спиной, созданный в 1844 году. Причем Тропинин часто преувеличивал размер окна, подчеркивая таким образом его значимость, и менял сюжеты за спиной изображенного на картине человека.

О том, как на самом деле выглядела мастерская, можно судить по портрету его жены Анны Тропининой, написанном в 1855 году. Это белые стены небольшой комнаты, дощатый пол, простая мебель и глубокая ниша небольшого окна. В том же году Тропинина умерла, и художник, удрученный горем, покинул квартиру.

В 1880-е годы, уже после реконструкции доходного дома, квартиру на третьем этаже начал снимать под мастерскую передвижник Владимир Маковский , а с октября 1886-го арендовали мастерскую другие художники. Среди них Николай Третьяков (1857–1896), Валентин Серов (1865–1911), Михаил Нестеров (1862–1942). Среди арендаторов был художник, музеевед, один из руководителей Третьяковской галереи Илья Остроухов (1858–1929), именно ему принадлежала идея создания совместной мастерской. В 1888 году он полностью выкупил помещения на третьем этаже.

С 1907 по 1918 год в квартире на третьем этаже жил и работал художник, реставратор Марк Юхневич (1865–1929). С 1900-го он реставрировал картинную галерею, заведовал отделом изящных искусств в Румянцевском музее, а также занимался восстановлением картин художественной галереи П. М. Третьякова и был реставратором Музея изящных искусств.

Охрана памятников архитектуры

Статус выявленного объекта культурного наследия обеспечил дому на Волхонке охрану государства. Его запрещено сносить, исторический облик здания не может быть нарушен. Любые ремонтные или реставрационные работы в доме теперь можно проводить только под контролем Мосгорнаследия и после согласования с ним.

Работа по сохранению и восстановлению памятников архитектуры в столице ведется постоянно. Список объектов культурного наследия регулярно пополняется. Только за последние семь лет охранный статус получили порядка 700 памятников. Из них более 370 — выявленные объекты культурного наследия, а около 330 — объекты культурного наследия федерального и регионального значения.

Недавно охранный статус получил дом, расположенный по адресу: улица Большая Ордынка, дом 9/4, строение 2. Здание было построено в 1915 году по проекту архитектора Капитолия Дулина (1836–1933) как доходный дом с комфортабельными квартирами.

Еще один доходный дом, городскую усадьбу Шнаубертов в Хохловском переулке, построенную в XVIII–XIX веках, также признали объектом культурного наследия. Памятниками архитектуры стали три строения: главный пятиэтажный дом усадьбы и два одноэтажных здания по периметру — их использовали как служебный корпус и сторожку.

В июне памятником архитектуры был признан жилой дом Крашенинниковых, построенный в начале XIX века на Кожевнической улице. Объект культурного наследия регионального значения представляет собой каменное трехэтажное здание с подвалом. Недавно объектом культурного наследия регионального значения также признали ансамбль городской усадьбы XVIII–XIX веков в Старокирочном переулке. Памятниками архитектуры признаны двухэтажное главное здание, сторожка и каменная ограда с воротами.