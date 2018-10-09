Новый психиатрический модуль открылся на юге столицы

Новый модуль психоневрологического диспансера № 18 начал работу на юге столицы в рамках программы по повышению доступности психиатрической помощи для москвичей в амбулаторных условиях. Модуль открыли на базе филиала № 1 городской поликлиники № 210. За консультацией специалистов туда могут обратиться жители районов Орехово-Борисово Южное, Зябликово и Братеево, сообщает портал мэра и правительства Москвы

В новом модуле для пациентов обустроили дневной стационар на 50 мест. Здесь также имеется кабинет интенсивного оказания психиатрической помощи на 15 мест. Кроме того, вскоре при диспансере планируют открыть кабинет для психиатрического освидетельствования, которое необходимо для трудоустройства, управления транспортом и оформления различных лицензий и разрешений.

Главный внештатный психиатр столичного департамента здравоохранения Георгий Костюк отметил позитивный опыт работы подобных модулей в Южном Бутове и Чертанове.

"Улучшение качества и доступности медицинской помощи − один из важных факторов увеличения продолжительности жизни москвичей и создания пациентоориентированной модели психиатрической службы", − подчеркнул он.

По его словам, в будущем сеть модулей будет расширяться. В частности, еще один диспансерный модуль планируют открыть на базе городской поликлиники № 220.