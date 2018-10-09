Москвичи оценят фестиваль «Золотая осень»

Москвичи дадут оценку фестивалю "Золотая осень". Голосование стартовало на портале "Активный гражданин". Его решили разделить на два блока.

Сперва участников проекта приглашают оценить мероприятия фестиваля, выбрав один из вариантов ответа: "Фестиваль прошел на отлично", "Я бы поставил твердую четверку", "Можно было и лучше" и "Мне не понравилось". Если кто-то из "активных граждан" не успел посетить ярмарочные площадки или затрудняется в ответом, он сможет отметить соответствующий вариант.

Далее, во втором блоке опроса, от пользователей портала ждут идеи и предложения, которые помогут сделать "Золотую осень" лучше в будущем году.

Гастрономический фестиваль "Золотую осень" проходил в столице с 28 сентября по 7 октября. На его площадках москвичам и гостям города предлагали попробовать продукцию российских фермеров, познакомиться с рецептами традиционной русской кухни и продегустировать разнообразные виды сыров. В этом году в рамках фестиваля работали десять ярмарочных площадок, причем пять из них находились в спальных районах города.