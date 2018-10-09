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Московские сидельцы помолились о себе и правосудии
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Московские сидельцы помолились о себе и правосудии 

Мослента 48 минут назад
Фото: РИА Новости
В столичных учреждениях ФСИН началась «Неделя молитвы». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
С понедельника, 8 октября, во всех молельных комнатах следственных изоляторов проходят богослужения с участием священнослужителей, сотрудников уголовно-исполнительной системы, ветеранов, волонтеров, а также подозреваемых, обвиняемых и осужденных.
«Каждый день посвящен отдельной богослужебной теме: первый день — молитва о находящихся под стражей, второй — об исполнении правосудия, третий — о жертвах преступлений, четвертый — о семьях осужденных, пятый — о возвращении осужденных в общество», — пояснил «Интерфаксу» представитель столичного управления ФСИН Сергей Цыганков.
По его словам, в субботу пройдет молитва «О сотрудниках Уголовно-исполнительной системы», а завершит акцию молитва «О служителях тюремной миссии», которая пройдет в воскресенье — праздник Покрова Пресвятой Богородицы.
Инициатором подобной работы с верующими стал епископ Красногорский Иринарх, председатель Синодального отдела по тюремному служению Московского Патриархата. Впервые такие богослужения прошли в 2014 году, а спустя два года в них стали участвовать параллельно иудеи и мусульмане.
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