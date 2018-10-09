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Строительство ЦКАД-3 завершено на четверть
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Строительство ЦКАД-3 завершено на четверть 

Москва24 + ещё 2 3 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Строительство третьего пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) завершено на четверть, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Автодор.
Участок находится в активной фазе строительства, в работах задействованы около 700 единиц техники и 1,5 тысячи человек.
Третий пусковой комплекс — самый протяженный в составе всей кольцевой магистрали. Он тянется с северо-запада на юго-восток Московской области, соединяя новую скоростную автодорогу М11 "Москва — Санкт-Петербург" с трассой М7 "Волга".
Четырехполосная новая дорога IА категории с расчетной скоростью движения 140 км/час позволит автомобилистам практически за час переехать с северо-запада Московской области на юго-восток Подмосковья.
ЦКАД-3 пройдет параллельно Малому бетонному кольцу А107 на удалении от 100 до 700 метров. Расчетная скорость движения по четырехполосной дороге IА категории составит 140 километров в час.
Одним из самых грандиозных сооружений ЦКАД станет 1,5-километровый мост через канал имени Москвы. Центральные пролеты моста выполнят в виде ажурных арок.
Мост протянется над Дмитровским шоссе, каналом имени Москвы, железнодорожной веткой Савеловского направления и местной дорогой.
Монтаж центральных арочных пролетов над водой начнется в ноябре после завершения навигации.
Ранее сообщалось, что на третьем пусковом комплексе ЦКАД в Пушкинском районе закончили основные работы по строительству моста через реку Воря.
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