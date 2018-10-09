Ещё
Москвичи посчитали крякв
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичи посчитали крякв 

Мослента + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Участники Общеевропейского учета птиц насчитали на природных территориях Москвы около четырех тысяч птиц 38 видов. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя пресс-службы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
«Москва стала лидером среди регионов России по числу участников Общеевропейского учета птиц. 120 бердеров в прошедшие выходные приняли участие в этой просветительской акции. Всего по всей России в рамках мероприятия было насчитано 28 тысяч 412 птиц, относящихся к 132 видам», — рассказал он.
Самыми многочисленными видами в Москве стали кряква и сизый голубь, а наиболее интересными, отметили в департаменте, — серебристая чайка, серая неясыть, обыкновенная пустельга и коноплянка.
Подсчет велся в рамках Общеевропейского учета птиц, который прошел в минувшие выходные. Собранные и обработанные данные будут переданы партнерству «Птицы и люди», координирующему мероприятие Общеевропейского учета птиц по всей России, а затем в координационный центр акции в Люксембурге.
Мослента: последние новости
Любознательные китайцы озолотили Москву В Москве появится «Университет гамбургерологии» Московские сидельцы помолились о себе и правосудии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию ждет изменение Конституции312
Раскрыта необычная сделка «отравителей Скрипалей»81
Появилось видео инцидента у Кремля с Золотовым84
Украинские власти сделали необычную находку в Крыму53
Путин получил необычный подарок на день рождения30
Видео
00:45
В ЧП под Черниговом обвинили Россию
В мире Украина
00:32
Опубликованы фото ЧП в Жуковском
Происшествия
00:45
На Украине нашли «отца» пожара на военном складе
Украина В мире
02:22
Появилось видео инцидента у Кремля с Золотовым
Происшествия
00:43
Шаляпин о Виталине: «Она очень опытная»
Шоу-бизнес
01:14
Порошенко уличили в нарушении ПДД
В мире Украина
25:30
Пока вы спали: Новое проклятие РФ — нефть по $35
Общество
03:49
Умер последний из живших в Крыму Герой СССР
Общество
00:39
Муравьи в штанах
Общество
00:42
Литва направила России ноту протеста
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение