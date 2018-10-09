В столице появятся еще два «добрых автобуса»

К концу года в Москве появятся еще два «добрых автобуса»

К концу года в столице планируется запустить еще два "добрых автобуса". Об этом информирует портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на директора по коммерческой деятельности Мосгортранса Евгения Жигунова

В настоящее время в городе уже функционирует три социальных автобуса, пассажиры которых бесплатно посещают экскурсии, знакомятся с памятниками истории и архитектуры города.

Впервые "добрые автобусы" были запущены 1 октября 2017 года. Участники проекта уже совершили поездки в музей "Московский транспорт", Музей Москвы, Музей космонавтики, галереи Ильи Глазунова Александра Шилова . Недавно в программу были включены подземные музейные коллекции парка "Зарядье" и смотровая площадка "Панорама 360" комплекса "Москва-Сити".

Как рассказал Евгений Жигунов, все автобусы оснащены бортовой кухней, системами климат-контроля и видеонаблюдения. В общей сложности с момента запуска проекта автобусы перевезли 19 тысяч пассажиров почтенного возраста. В следующем году число "добрых автобусов" планируется увеличить до десяти, отметил Жигунов.