Ещё
В столице появятся еще два «добрых автобуса»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

К концу года в Москве появятся еще два «добрых автобуса» 

Москва24 + ещё 3 7 минут назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
К концу года в столице планируется запустить еще два "добрых автобуса". Об этом информирует портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на директора по коммерческой деятельности Мосгортранса Евгения Жигунова.
В настоящее время в городе уже функционирует три социальных автобуса, пассажиры которых бесплатно посещают экскурсии, знакомятся с памятниками истории и архитектуры города.
Впервые "добрые автобусы" были запущены 1 октября 2017 года. Участники проекта уже совершили поездки в музей "Московский транспорт", Музей Москвы, Музей космонавтики, галереи Ильи Глазунова и Александра Шилова. Недавно в программу были включены подземные музейные коллекции парка "Зарядье" и смотровая площадка "Панорама 360" комплекса "Москва-Сити".
Как рассказал Евгений Жигунов, все автобусы оснащены бортовой кухней, системами климат-контроля и видеонаблюдения. В общей сложности с момента запуска проекта автобусы перевезли 19 тысяч пассажиров почтенного возраста. В следующем году число "добрых автобусов" планируется увеличить до десяти, отметил Жигунов.
Москва24: последние новости
Строительство ЦКАД-3 завершено на четверть Павильон "Копытные Африки" в столичном зоопарке закрыли на ремонт Городскую усадьбу Мясоедовых отреставрируют
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию ждет изменение Конституции284
Раскрыта необычная сделка «отравителей Скрипалей»73
Появилось видео инцидента у Кремля с Золотовым80
Украинские власти сделали необычную находку в Крыму47
ЧП под Черниговом связали с крушением MH-17127
Видео
00:45
В ЧП под Черниговом обвинили Россию
В мире Украина
00:32
Опубликованы фото ЧП в Жуковском
Происшествия
00:45
На Украине нашли «отца» пожара на военном складе
Украина В мире
02:22
Появилось видео инцидента у Кремля с Золотовым
Происшествия
00:43
Шаляпин о Виталине: «Она очень опытная»
Шоу-бизнес
01:14
Порошенко уличили в нарушении ПДД
В мире Украина
25:30
Пока вы спали: Новое проклятие РФ — нефть по $35
Общество
03:49
Умер последний из живших в Крыму Герой СССР
Общество
00:39
Муравьи в штанах
Общество
00:42
Литва направила России ноту протеста
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение