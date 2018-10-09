В Новой Москве построят почти 100 школ

Почти 100 школ построят в Новой Москве к 2021 году

Уточняется, что это показатель в два раза превысил число ввода подобных объектов в эксплуатацию с момента присоединения к столице территорий.

— В планах на 2018-2021 годы — возведение 97 объектов, — прокомментировал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Он отметил, что всего возведут 47 зданий, в которых разместят детские сады, 37 школ и 13 медицинских учреждений.

Дополним, что в 2012 году к столице были присоединены территории на юго-западе Подмосковья. Так, площадь столицы увеличилась на 148 тысяч гектаров земли, которые начали активно застраиваться, сообщили на сайте ТАСС.