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В Новой Москве построят почти 100 школ
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Почти 100 школ построят в Новой Москве к 2021 году 

Вечерняя Москва + ещё 2 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Уточняется, что это показатель в два раза превысил число ввода подобных объектов в эксплуатацию с момента присоединения к столице территорий.
— В планах на 2018-2021 годы — возведение 97 объектов, — прокомментировал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.
Он отметил, что всего возведут 47 зданий, в которых разместят детские сады, 37 школ и 13 медицинских учреждений.
Дополним, что в 2012 году к столице были присоединены территории на юго-западе Подмосковья. Так, площадь столицы увеличилась на 148 тысяч гектаров земли, которые начали активно застраиваться, сообщили на сайте ТАСС.
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