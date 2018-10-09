Любознательные китайцы озолотили Москву

Более 10 тысяч туристов из Китая посетили Москву с 1 по 7 октября — период так называемой золотой недели отпуска в честь образования КНР. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя пресс-службы туристической ассоциации «Мир без границ».

«Количество прибытий организованных туристов в Москву составило почти 11 тысяч человек, на четыре тысячи больше, чем в этот же период 2017 года — за неделю в город въехало 338 туристических групп из КНР», — уточнил собеседник агентства. Он также добавил, что Санкт-Петербург посетили 15,5 тысячи китайских туристов — на 35 процентов больше, чем в первую неделю октября в прошлом году.

День образования Китайской Народной Республики — главный государственный праздник Китая, который с 1949 года отмечается ежегодно 1 октября. Праздничные дни с 1 по 3 число объединяются с выходными и образуют нерабочую неделю, чаще всего жители страны используют выходные для поездок.