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В Москве появится «Университет гамбургерологии»
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В Москве появится «Университет гамбургерологии» 

Мослента + ещё 2 56 минут назад
Фото: РИА Новости
В Москве состоится открытие «Университета гамбургерологии» (Hamburger University). Оно запланировано на 2019 год, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на директора компании «Макдоналдс» в России Марка Карена.
«Сейчас у нас есть Центр обучения McDonald's в Москве на Красной Пресне, и на его основе мы собираемся создать пиринговый университет, после того как получим все необходимые документы. И сейчас мы работаем с властями для получения всех необходимых сертификатов», — сказал он и добавил, что студенты смогут получить профессиональное образование, соответствующее высшему в России, и после окончания обучения получат соответствующие дипломы.
Программы «Университета гамбургерологии» признаются высшими и средними учебными заведениями в США и Великобритании. На стоящий момент отделения университета открыты в Токио, Лондоне, Сиднее, Иллинойсе, Мюнхене, Сан-Паулу и Шанхае. Студенты получают образование по различным специальностям в области менеджмента ресторанного бизнесе для работы директорами ресторанов, а также менеджерами среднего и высшего звена в компании.
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