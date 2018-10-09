В Москве появится «Университет гамбургерологии»

В Москве состоится открытие «Университета гамбургерологии» (Hamburger University). Оно запланировано на 2019 год, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на директора компании «Макдоналдс» в России Марка Карена.

«Сейчас у нас есть Центр обучения McDonald's в Москве на Красной Пресне, и на его основе мы собираемся создать пиринговый университет, после того как получим все необходимые документы. И сейчас мы работаем с властями для получения всех необходимых сертификатов», — сказал он и добавил, что студенты смогут получить профессиональное образование, соответствующее высшему в России, и после окончания обучения получат соответствующие дипломы.

Программы «Университета гамбургерологии» признаются высшими и средними учебными заведениями в США и Великобритании. На стоящий момент отделения университета открыты в Токио, Лондоне, Сиднее, Иллинойсе, Мюнхене, Сан-Паулу и Шанхае. Студенты получают образование по различным специальностям в области менеджмента ресторанного бизнесе для работы директорами ресторанов, а также менеджерами среднего и высшего звена в компании.