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Усадьбу Мясоедовых отреставрируют
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Усадьбу Мясоедовых отреставрируют 

Вечерняя Москва + ещё 5 5 часов назад
Фото: mos.ru
Историческую усадьбу Мясоедовых готовят к реставрационным работам.
Уточняется, что в ближайшее время будет подготовлена проектная документация, согласно которой будут проведены архитектурные работы.
Здание располагается на углу улиц Большая Дмитровка и Кузнецкий Мост. Усадьба была построена XVIII — начале XIX веков и представляет собой образец позднего классицизма. Фасад здания сохранился почти в первоначальном виде, внутри частично сохранена прежняя планировка.
В усадьбе Мясоедовых работали писатели Александр Островский и Евгений Салиас. Особую популярность этому зданию принесло то, что в 1895 году Лев Толстой представил артистам Малого театра только что написанную пьесу «Власть тьмы», сообщили на сайте Агентства городских новостей «Москва».
Реставрация продлиться чуть больше года.
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