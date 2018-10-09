Усадьбу Мясоедовых отреставрируют

Историческую усадьбу Мясоедовых готовят к реставрационным работам.

Уточняется, что в ближайшее время будет подготовлена проектная документация, согласно которой будут проведены архитектурные работы.

Здание располагается на углу улиц Большая Дмитровка и Кузнецкий Мост. Усадьба была построена XVIII — начале XIX веков и представляет собой образец позднего классицизма. Фасад здания сохранился почти в первоначальном виде, внутри частично сохранена прежняя планировка.

В усадьбе Мясоедовых работали писатели Александр Островский и Евгений Салиас. Особую популярность этому зданию принесло то, что в 1895 году Лев Толстой представил артистам Малого театра только что написанную пьесу «Власть тьмы», сообщили на сайте Агентства городских новостей «Москва».

Реставрация продлиться чуть больше года.