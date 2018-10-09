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Вопрос об установке памятника Бодрову-младшему отложен
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Вопрос об установке памятника Бодрову-младшему отложен 

Москва24 + ещё 5 3 часа назад
Фото: ТАСС
Обсуждение вопроса об установке памятника актеру Сергею Бодрову-младшему отложено из-за отсутствия заключения архитектора и искусствоведа. Об этом Агентству "Москва" сообщил председатель комиссии по монументальному искусству Игорь Воскресенский.
Воскресенский пояснил, что для того, чтобы принять этот памятник в дар от инициативной группы, по закону Москвы нужно заключение независимой экспертизы о качестве произведения.
"Дают это заключение обычно академик Академии художеств, академик-архитектор и искусствовед. И за их подписями получаем заключение мы", — рассказал глава комиссии.
Также свое решение относительно памятника еще не вынесли муниципальные депутаты.
В случае если удастся собрать пакет необходимых документов за несколько дней, оставшихся до назначенной даты заседания, повестку могут дополнить этим вопросом, отметил Воскресенский.
Бронзовый памятник Бодрова-младшего в образе Данилы Багрова из фильмов "Брат" и "Брат 2" хотели установить рядом с метро "Баррикадная".
Ранее Воскресенский заявлял, что вопрос об установке памятника актеру и режиссеру Бодрову-младшему у станции метро "Баррикадная" могут решить в октябре.
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