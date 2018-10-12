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В столице отчитались о замене крыш домов
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В Москве за три года отремонтировали крыши почти трех тысяч домов 

РИА Новости + ещё 34 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кровельное покрытие заменили в Москве почти у трех тысяч домов в рамках региональной программы капитального ремонта, действующей с 2015 года, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.
"С начала реализации региональной программы капитального ремонта в Москве отремонтировали крыши почти в 3 тысячах домов. Капитальный ремонт крыш подразумевает полную замену кровельного покрытия", — сообщили в пресс-службе.
Как пояснили в комплексе, при ремонте крыши все старое покрытие демонтируется, после чего специалисты стелют новую кровлю.
"Все работы выполняют в строгом соответствии с действующими строительными нормами и правилами. Помимо самого покрытия подлежат ремонту стыки плит покрытия, стропильная система, система водостока, а также места примыкания кровли к фронтонам и карнизам. Кроме того, на крышах меняют ограждения", — пояснили в комплексе.
При проведении ремонта также утепляют чердачные перекрытия, что позволяет повысить энергоэффективность здания и улучшить эксплуатацию кровли — для этого используются минераловатные плиты, которые являются современным теплоизолятором. Также при ремонте скатных металлических крыш при необходимости меняются обрешетки, люки и выходы на чердак и на саму крышу, а все деревянные конструкции пропитывают огнебиозащитными составами.
Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Москвы реализуется с июля 2015 года. На сегодняшний день программа включает 27 тысяч 749 домов площадью 244,5 миллионов квадратных метров, запланирован ремонт 354 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов и замена 112 тысяч лифтов.
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