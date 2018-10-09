Уникальную часовню на Донском кладбище отреставрируют

Семейный некрополь в стиле двух барокко: на Донском кладбище отреставрируют уникальную часовню-усыпальницу

Семейный некрополь конца XIX — начала XX века принадлежит семье московского священника Александра Ураносова. При его возведении архитектору удалось объединить два архитектурных стиля — нарышкинское (или московское) барокко с барокко елизаветинским. Благодаря этому небольшая постройка не потерялась среди более массивных соседних усыпальниц.

На Донском кладбище отреставрируют фамильное захоронение семьи Ураносовых. Часовня, построенная по проекту архитектора Дмитрия Виноградова в 1897 году, располагается на почетном месте вблизи Большого собора Донского монастыря. Усыпальница — выявленный объект культурного наследия регионального значения как образец семейного некрополя конца XIX — начала XX века. Все работы будут проводиться под контролем Мосгорнаследия.

Часовня-усыпальница имеет кирпичный каркас и обшита листовым железом. Ее стены выполнены в так называемом нарышкинском стиле, который был популярен в конце XVII века. Его еще называют московским барокко. Главное украшение захоронения — плоские пилястры (имитации колонн. — Прим. mos.ru ) на высоких постаментах, которые заканчиваются декоративными капителями с завитками и цветами.

Три фасада, где располагаются дверной проем и окна, обрамлены орнаментом в виде перекрученного жгута. Сами окна и двухстворчатые двери имеют мелкую металлическую ромбовидную сетку. В центре четвертого фасада располагается металлический крест. Крыша усыпальницы оформлена уже в стиле елизаветинского барокко, характерного для второй половины XVIII века. Пышный восьмигранный купол заканчивается массивным золоченым медным крестом на яблоке. Архитектору удалось изящно объединить два архитектурных стиля в одной небольшой постройке, благодаря чему она не затерялась среди более массивных соседних усыпальниц.

Внутри часовни находится икона на металлической основе с деревянной рамой, а в полу — прямоугольный люк, ведущий в склеп. За годы своего существования семейный склеп Ураносовых сохранился практически неразрушенным, хотя постройка и лишилась стекол, замка и внутреннего убранства.

«Специалистам предстоит полностью отреставрировать усыпальницу. В ней обновят фундамент и каркас, отремонтируют кирпичную кладку, устранят трещину, очистят все поверхности от пыли и грязи, приведут в порядок металлические элементы, покроют их защитным антикоррозийным материалом. Утраченные части декора из чугуна и цинка будут отлиты по имеющимся чертежам. Окна в часовне и витражи на створчатых дверях восстановят — таким образом ей вернут первоначальную легкость. Купол также будет полностью отреставрирован», — рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Глава ведомства добавил, что чугунную ограду, скамейку, расположенную на территории усыпальницы, и подмостки у входа в склеп тоже приведут в порядок. Отдельно запланировано проведение реставрации иконы и креста. Икону демонтируют и отправят в мастерскую, где ее очистят и восстановят деревянную раму, выровняют металлическую основу, а утраченные элементы изображения нанесут заново по всем законам иконописи. Для этого реставраторы создадут специальный эскиз на основе изображений с аналогичным сюжетом.

Крест, венчающий купол, также будет демонтирован. Мастера очистят поверхность от старой позолоты, устранят дефекты, в том числе коррозию, отреставрируют каркас, а затем покроют все элементы защитным составом, нанесут новую позолоту на все детали, а после этого вернут крест на место.

В семейном склепе Ураносовых похоронены иерей (женатый священник) Александр Ураносов (1802–1882), его жена Дарья (1818–1894) и их сын врач Григорий Ураносов (1844–1928). Старший сын Сергей (1835–1891) похоронен отдельно на соседнем участке Донского кладбища, его могила не сохранилась. Подробные сведения о жизни Александра Ураносова неизвестны, по косвенным признакам можно сказать, что род происходил из низшего приходского московского духовенства.

История Старого Донского кладбища

Старое Донское кладбище, или некрополь Донского монастыря, — крупнейший в Москве сохранившийся дворянский некрополь XVIII–XIX веков, он занимает половину территории монастыря. Это кладбище наравне с Новодевичьим было одним из самых престижных в столице, к середине XIX века стоимость участков на нем достигала примерно трех тысяч рублей. Большинство усыпальниц выполнены в русском стиле.

Донское кладбище — единственное в Москве, которое избежало масштабной реконструкции, ликвидации захоронений и их обезличивания в советский период. Здесь до сих пор можно встретить могилы участников Отечественной войны 1812 года. Древнейшее захоронение на территории Донского кладбища располагается в Сретенской церкви Большого собора. Это место было традиционным местом упокоения грузинской аристократии в Москве. В церкви похоронены члены царского рода Багратионов, в том числе семья царя Арчила II (1664–1675), и потомки мегрельских правителей Дадиани.

Вблизи Большого собора располагается и усыпальница княжеского рода Голицыных начала XIX века — церковь Михаила Архангела , перестроенная из больничной церкви. В этой усыпальнице также покоится московский генерал-губернатор Дмитрий Голицын (1771–1844), возглавлявший восстановление города после пожара 1812 года.

«В настоящий момент за счет московского бюджета завершена реставрация 24 надгробий, находящихся на территории некрополя Донского монастыря, еще по 74 ведется разработка проектов реставрации. Надо отметить, что впервые полностью на частные деньги был отреставрирован Старый (Малый) собор — самое древнее сооружение Донского монастыря (1591–1593). Также в 2015–2017 годах на средства инвесторов проведены реставрационные работы в церкви Михаила Архангела — лауреата конкурса «Московская реставрация — 2017»», — сообщил глава Мосгорнаследия.

Реставрация некрополей

Сегодня в столице насчитывается около двух тысяч объектов исторического и воинского некрополя. Специалисты Департамента культурного наследия разработали систему комплексного мониторинга сохранности художественных надгробий. Она позволяет отслеживать состояние всех памятников — объектов культурного наследия.

Например, на Новодевичьем кладбище недавно началась реставрация памятника «Братское захоронение членов экипажа дирижабля „СССР В-10“», погибших 6 августа 1938 года. А в июне завершилась реставрация на объекте культурного наследия памятнике-склепе семьи Гучковых. Часовня-усыпальница на Преображенском кладбище создана по проекту архитектора Павла Заруцкого в конце XIX — начале XX века.