Московские электробусы перевезли уже 125 тысяч пассажиров

Московские электробусы с момента запуска перевезли 125 тысяч пассажиров

При этом пассажиропоток в инновационном транспорте растет — если в сентябре каждый день новым транспортом пользовались в среднем 3 тысячи человек, то в настоящее время в будни дни пассажиропоток вырос до 4 тысяч. С 1 октября в электробусах начало действовать единое тарифное меню московского транспорта и все льготы, сообщили «Ленте.ру» в Департаменте транспорта города Москвы

В департаменте отметили, что электробусы работают на маршруте номер 73 от ВДНХ до шестого микрорайона Бибирева. Ожидается, что до конца года новый транспорт выйдет еще на пять маршрутов, к этому времени запланирована поставка в общей сложности 100 автобусов на электрической тяге.

Новый транспорт в столицу поставляют крупнейшие российские производители — КамАЗ и ГАЗ. Каждый из них до конца марта 2019 года поставит по 100 электробусов и 31 зарядной станции. По условиям сервисных контрактов, производители обеспечивают полную функциональность подвижного состава и зарядной инфраструктуры в течение 15 лет.

В декабре 2018 года будет разыгран еще один лот на 100 электробусов для Москвы. До 2021 года планируется закупать по 300 электробусов ежегодно, в дальнейшем Москва откажется от покупки дизельных автобусов и будет приобретать только электрический транспорт.

Московский электробус вмещает 85 пассажиров, имеет 30 мест для сидения. Низкий уровень пола, наличие пандуса (аппарели) и накопительная площадка обеспечивают высокий комфорт для всех пассажиров, включая маломобильных. Салон оснащен системами климат-контроля, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, информационными медиаэкранами и бесплатным Wi-Fi. Транспорт заряжается на конечных станциях маршрутов. Для этого в Москве создают сеть ультрабыстрых зарядных станций — пополнение энергии занимает от 6 до 24 минут в зависимости от уровня заряда батареи. Запас хода электробуса — более 40 километров.