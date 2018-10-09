Названо число перевезенных электробусами пассажиров

В Москве электробусы перевезли 125 тысяч человек

Москве число перевезённых электробусами пассажиров достигло 125 тыс., сообщает kp.ru

1 сентября на регулярный маршрут №73 (ВДНХ — 6-й микрорайон Бибирева) вышли такие транспортные средства. В течение месяца они ежедневно перевозили 3 тыс. человек.

В настоящее время в будни пассажиропоток вырос до 4 тыс.

До 2021 года столица намерена закупать по 300 электробусов ежегодно, после чего откажется от приобретения дизельных автобусов.