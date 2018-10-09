Названо число перевезенных электробусами пассажиров

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В Москве электробусы перевезли 125 тысяч человек 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Москве число перевезённых электробусами пассажиров достигло 125 тыс., сообщает kp.ru.
1 сентября на регулярный маршрут №73 (ВДНХ — 6-й микрорайон Бибирева) вышли такие транспортные средства. В течение месяца они ежедневно перевозили 3 тыс. человек.
В настоящее время в будни пассажиропоток вырос до 4 тыс.
До 2021 года столица намерена закупать по 300 электробусов ежегодно, после чего откажется от приобретения дизельных автобусов.
Ранее руководитель направления «Общественный транспорт» экспертного центра «Пробок.нет» Александр Чекмарёв в беседе с m24 рассказал о развитии электротранспорта в Москве.
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