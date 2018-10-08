Стартовал эксперимент по оптимизации светофоров

Эксперимент поможет пешеходам и водителям

В столице запущен эксперимент, по которому автомобилисты и пешеходы теперь могут одновременно начинать движение, когда горит конкретный для них сигнал светофора. 8 октября «ВМ» выяснила подробности проекта.

Эксперимент запустил Центр организации дорожного движения правительства Москвы . Он проводится в рамках комплексной программы «Удобный город».

Суть в том, что вводится совмещенная фаза светофора — пешеходная и транспортная. Она дает право одновременно двигаться пешеходам и автомобилистам, которые собираются повернуть направо. Новшество появилось на трех столичных перекрестках: на пересечении Волкова переулка с улицей Красная Пресня, на пересечении Шмитовского проезда с улицей 1905 года и на пересечении Старой Басманной с Токмаковым переулком.

— Раньше на этих трех перекрестках пешеходные и транспортные потоки были разделены по времени, — пояснили в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

Теперь же движение стало одновременным. Такое нововведение позволит экономить время, в первую очередь пешеходам. Раньше они могли продолжительное время ожидать, когда загорится зеленый сигнал светофора, и пропускать проезжающие машины. Так, в пиковые часы время ожидания для перехода пешеходов через Волков переулок снизится в 11 раз, через Шмитовский проезд сократится в четыре раза, а через улицу 1905 года — в два раза.

— При этом в соответствии с международным опытом безопасности движения для пешеходов, совершающих переход, зеленый сигнал будет загораться на несколько секунд раньше, чем водителям, — отмечают в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

В приоритете остаются пешеходы. Для них установлена специальная секция со стрелкой направо, окрашенная в бело-лунный цвет. Только пропустив пешеходов, водитель сможет повернуть направо. Об этом правиле также напомнят информационные щиты и знаки, которые установили рядом со светофорами на экспериментальных перекрестках. Таблички о проводимом эксперименте установили и для пешеходов.

По мнению экспертов, эксперимент позволит повысить уровень безопасности в столице: он направлен на снижение числа дорожно-транспортных происшествий и числа нарушений Правил дорожного движения. А самое главное это повысит комфорт всех участников движения.

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