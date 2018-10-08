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Власти Москвы опубликовали список самостроя под снос
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Власти Москвы опубликовали список самостроя под снос 

Ведомости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы опубликовала список объектов самовольного строительства, подлежащих сносу. В перечень вошли 27 объектов, среди которых — строения и помещения, арендуемые под рестораны быстрого питания и магазины. В сообщении отмечается, что по данным постройкам имеются вступившие в силу решения суда.
Согласно судебным решениям, владельцы незаконных построек обязаны демонтировать их и освободить земельные участки. За добровольный демонтаж объектов предусмотрена компенсация. Если владельцы откажутся ликвидировать объекты добровольно, то самострой демонтируют принудительно, а расходы за выполненные работы будут взысканы с владельца.
Власти Москвы начали массовый снос самостроя в феврале 2016 г. Первыми были ликвидированы 104 объекта, включая торговый центр «Пирамида» у станции метро «Пушкинская», торговый центр «Альбатрос» у метро «Щелковская» и торговые ряды у станций «Чистые пруды», «Кропоткинская», «Арбатская» и «Улица 1905 года».
Летом 2016 г. московские власти начали вторую волну сноса самостроя. Тогда были демонтированы еще 107 объектов. Позже в столице было проведено еще три этапа сноса самостроя.
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